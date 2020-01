Ecco le parole di Diawara in zona mista al termine della sconfitta col Torino



La Roma merita più rispetto da parte degli arbitri?

Penso di sì, la Roma è una grande squadra e merita rispetto. Non abbiamo perso per colpa dell’arbitro.



E’ mancato solo il gol?

Loro ci hanno pressato e non siamo riusciti a uscire con la palla a terra. Questa sconfitta deve darci la carica per ripartire al meglio.



Fortunato ad aver scelto la Roma e aver lasciato il Napoli?

Sono fortunato ad essere un giocatore della Roma.



Servirà più cattiveria sotto porta con la Juve.

Sicuramente. Oggi abbiamo fatto poco, contro la Juve sarà decisiva per arrivare ai nostri sogni?