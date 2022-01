Le risposte del calciomercato, la Roma, le ha ricevute subito e sono state molto positive. Due gol in due partite per Sergio Oliveira, buone prestazioni da Maitland-Niles. Due giocatori già pronti, che José Mourinho ha gettato subito nella mischia. Da qui a domani sera alle 20, il focus sarà tutto sulle uscite. In particolare modo su una cessione, quella di Amadou Diawara.



TRA VALENCIA E VENEZIA - Dopo settimane in cui si era opposto alla cessione, convinto di poter dire la sua con la maglia giallorossa addosso, l'incontro di un paio di giorni fa tra Tiago Pinto e l'agente dell'ex Bologna è servito a far capire al classe '97 come la soluzione migliore per il suo futuro sia un addio, o almeno un arrivederci, alla Capitale. Diverse le squadre che si sono informate su di lui, su tutte il Valencia, la destinazione preferita dallo stesso centrocampista. Il club spagnolo, però, sta prendendo tempo e non ha ancora presentato un'offerta ufficiale ai giallorossi. Per questo motivo si sta inserendo il Venezia, che spera di riuscire a convincere Diawara ad accettare il trasferimento. Ancora qualche ora di attesa e poi sarà il momento della decisione definitiva.