Ci mancava solo la tegola Diawara. Il centrocampista si è infortunato nel secondo tempo contro la Juve ieri sera. Le primi analisi a Villa Stuart parlano di lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro, ma non sembrano coinvolti legamenti. Quindi niente derby per l'ex Napoli apparso tra i migliori nell'ultimo mese romanista. Si tratta del suo secondo stop in questa stagione sempre al menisco del ginocchio. Lo staff medico giallorosso sta valutando se procedere con una terapia conservativa o con un intervento chirurgico: in quest'ultimo caso i tempi di recupero sarebbero di 2 mesi e mezzo.