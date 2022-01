La Guinea è stata eliminata dal Gambia di Darboe e Barrow. Diawara tornerà quindi a Roma dove ad attenderlo ci sono varie offerte da valutare per eventualmente lasciare Trigoria. Il centrocampista è voluto tanto all'estero quanto in Italia. Su di lui ci sarebbe anche il Torino, che ci starebbe pensando come sostituto di Baselli destinato al Cagliari. Prezzo del cartellino: 8 milioni. Dalla Spagna è sempre forte il pressing del Valencia che lo avrebbe chiesto in prestito secco. In corsa anche la Samp.