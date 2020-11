Sta per terminare il periodo di isolamento di Amadou Diawara. Ieri il centrocampista ha raggiunto il ventunesimo giorno di quarantena dopo la positività al Covid e, come da protocollo ministeriale, da oggi può tornare “libero”. Il guineano dovrà ora sottoporsi a dei test per accertare tempi e modi del rientro in campo. L’obiettivo è esserci, al massimo per la panchina, domenica a Genova.