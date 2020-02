Oggi penultimo allenamento a Trigoria in vista del Gent, domani sarà già la volta della rifinitura e della conferenza stampa di Fonseca. Buone notizie da Diawara: è arrivato l’ok per tornare in gruppo e oggi ha svolto parte dell’allenamento col resto dei compagni. I suoi progressi saranno monitorati giorno per giorno, ma si punta a farlo tornare in campo entro l'otto marzo contro la Sampdoria.