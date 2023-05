Tammy Abraham è in forma nell'ultimo periodo ed è uno degli uomini mercato della Roma. Nell'ultima di campionato contro il Milan, pareggiata per 1-1, all'Olimpico erano presenti dirigenti di Manchester United, PSG e Tottenham. La Roma è disponibile a parlare di una sua cessione in estate, ma la base d’asta è la clausola di 80 milioni. Lo riporta la Gazzetta Dello Sport.