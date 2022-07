Josè Mourinho ha i suoi intoccabili nella Roma. Uno di questi è Nicola Zalewski, il classe 2002 sostituito nell'amichevole contro il Tottenham per una distorsione alla caviglia. Un cambio precauzionale richiesto soprattutto dallo staff medico, il problema alla caviglia infatti non dovrebbe essere nulal di grave e l'esterno giallorosso dovrebbe rientrare a disposizione di Mou tra pochi giorni.



SUL MERCATO - Lanciato dall'allenatore nella scorsa stagione, Zalewski è diventato subito titolare nella Roma e qualche settimana fa Psg e Tottenham avevano provato un approccio: il ragazzo piace molto ad Antonio Conte, ma da parte dei giallorossi non c'è stata la minima apertura a nessun tipo di trattativa.