Dopo qualche giorno di tranquillità, si riaccende il mercato in entrata della Roma. Ore calde per l’arrivo di, i due giocatori provenienti dall'Inter nell'ambito della cessione di Radja Nainggolan. Il centrocampista classe '99, ora in Liguria, arriverà per l'ora di cena nella Capitale; per il terzino invece il suo volo proveniente da Ibiza atterrerà a Fiumicino alle 21:55. Fissate domani mattina alle 8 all'interno della clinica Villa Stuart le visite mediche di entrambi i giocatori.- Secondo Sky Sport, domani sarà invece il giorno del ritorno in Italia di Javier. L’argentino arriverà direttamente da Ibiza, dove sta trascorrendo le vacanze.