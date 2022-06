Il primo colpo di mercato della Roma 2022/2023 è pronto a materializzarsi nella Capitale. E' previsto infatti per domani lo sbarco di Nemanja Matic, centrocampista classe '88 in arrivo da svincolato dal Manchester United. Il mediano serbo, che è stato già allenato da Mourinho al Chelsea e Red Devils, arriverà per sostenere le visite mediche e per la firma del contratto col club giallorosso.



I termini dell'accordo prevedono un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti per la prossima stagione, con opzione di rinnovo per quella successiva in base ad una serie di obiettivi individuali e di squadra.