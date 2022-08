Non solo Belotti. La Roma sta per piazzare pure il colpo Mady Camara. L'Olympiacos ha detto sì al prestito oneroso (poco meno di 1,3 milioni) con diritto di riscatto a 12. Niente obbligo ma una percentuale di circa il 15% su eventuale futura rivendita per il centrocampista inseguito un anno fa dal napoli.

I TEMPI - La trattativa portata avanti da Pinto e dall'ex giallorosso Torosidis dovrebbe chiudersi ufficialmente in serata. In caso di sorprese si virerà su Lokonga dell'Arsenal ma Mourinho conta di avere Camara già domani e quindi in tempo per la partita col Monza. Il giocatore guadagnerà circa 1,5 milioni e ha detto subito si scartando l’offerta proprio del club di Berlusconi.