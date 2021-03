E’ il momento dei rinnovi di contratto. Dopo quello di Ibanez, firmato ieri, ora è il turno di Rick Karsdorp. Per l’olandese in scadenza nel 2022 c’è un accordo per altri quattro anni giallorosso alle stesse cifre del precedente. Il numero 2 giallorosso è il difensore che, insieme a Cuadrado, ha fornito più assist in Serie A.