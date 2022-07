Si è visto la sfida tra Tottenham e Roma dalla sua casa in Sicilia, dove si allena da settimane da solo in attesa della giusta chiamata. Spettatore interessato Andrea Belotti, che può diventare il nuovo colpo a zero della Roma dopo il prestito di Shomurodov al Bologna. Il Gallo ha parlato spesso in questi giorni con Pellegrini per sondare il terreno. Che ora è fertile per volere dello stesso Mourinho. La Roma vuole Belotti per completare un reparto d'attacco da scudetto. E l'ex Torino preferirebbe di gran lunga la Roma al Valencia, se non altro per restare in Italia.



CIFRE - Dei suoi affari si occupa la moglie e questo favorisce la trattativa, vista l'assenza di commissioni. Belotti chiede 3 milioni ma potrebbe accontentarsi di qualcosa in meno in base alla durata del contratto e ai bonus. Dopo Dybala e Wijnaldum la Roma proverà quindi a chiudere pure il Gallo senza intaccare il budget che potrebbe servire per arrivare a un altro centrocampista. .