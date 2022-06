La Roma sta per accogliere Nemanja Matic, ma prepara già i colpi successivi: secondo Sky Sport, i giallorossi hanno già messo le mani su Zeki Celik, terzino del Lille, e Ola Solbakken del Bodo/Glimt. Inoltre, Mourinho avrebbe indicato in Domenico Berardi il nome giusto in caso di partenza di Nicolò Zaniolo.