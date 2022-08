Il mercato della Roma non sembra avere fine: ora Mourinho aspetta un attaccante (Belotti?) da mettere dietro ad Abraham per sopperire alla partenza di un insoddisfatto Shomurodov e un difensore che possa fortificare la linea davanti a Rui Patricio, affiancando Mancini e Smalling. E lo Special One ha le idee chiare su chi possa essere.



VECCHIA FIAMMA - Dal 2016 al 2018 la coppia centrale dello United allenato da Mourinho era formata da Chris Smalling ed Eric Bailly. L'ivoriano, adesso, è ai margini del progetto di Erik ten Hag e raggiungerebbe volentieri la Capitale per riformare il trio. Mou ha espresso in questo senso la sua preferenza e la Roma sta cercando di accontentarlo mettendo sul piatto un'offerta di prestito con diritto di riscatto ad 8 milioni di euro. C'è ottimismo, visto il gradimento reciproco, ma non per questo si possono trascurare le alternative.



PIANI B - Dan-Axel Zagadou era stato proposto all'Inter, che sta temporeggiando in attesa di capire cosa serve realmente alla difesa, se un innesto numerico o un rimpiazzo importante; la Roma valuta l'ex Borussia Dortmund come un'ottima soluzione in caso di problemi sul fronte Bailly, ma i contatti sono fermi a un paio di settimane fa. E poi ci sarebbe Marcos Senesi, affrontato e apprezzato in finale di Conference League contro il Feyenoord. Tuttavia, mentre i giallorossi spingono per Bailly, il Bournemouth si è mosso con decisione ed è vicino a chiudere l'affare.