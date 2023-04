Bruttissime notizie per la Roma e Josè Mourinho: Georginio Wijnaldum e Chris Smalling, centrocampista e difensore giallorossi usciti anzitempo dal campo nella sfida contro il Feyenoord valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, si sono sottoposti ad esami che hanno rivelato per entrambi lesione al flessore della coscia sinistra.



I TEMPI DI RECUPERO - Per entrambi, quindi, si parla di qualcosa come due o tre settimane di stop, un periodo che rischia di comprendere la gara di andata delle semifinali contro il Bayer Leverkusen. Nel mirino la sfida di ritorno, con il Bologna nel mezzo per provare a mettere minuti nelle gambe