La Roma è pronta a fare un ottimo calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Una delle zone in cui i giallorossi pensano di agire maggiormente è la difesa. Secondo quanto riportato da diversi media, il club capitolino sta pensando a una vecchia conoscenza e Francesco Totti potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella trattativa. Il profilo è quello di Max Aarons. Il terzino destro del Norwich City era già stato oggetto di mercato l'estate del 2021, ma senza successo. L'inglese è gestito dalla società di procura di Rio Ferdinand, ma rappresentato in Italia proprio da quella dell'ex capitano della Roma. Il suo contratto scade la prossima stagione e, in vista della situazione poco chiara di Karsdorp, il nativo di Londra rappresenta il giocatore perfetto per sostituire l'olandese.