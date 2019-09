Anche a oltre 10 mila km di distanza Daniele De Rossi si comporta ancora da capitano della Roma. in serata ha videochiamato Devid Bouah: il giovane terzino classe 2001 si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro un anno dopo quello destro. Bouah era con alcuni compagni di squadra quando il suo smartphone ha iniziato a squillare.Proprio come aveva fatto in passato con Calafiori. Il tutto immortalato in una storia su Instagram dal terzino giallorosso.