La Roma vuole anticipare tutti su due obiettivi di mercato. Lo fa sapere La Gazzetta dello Sport, secondo la quale i giallorossi vorrebbero chiudere già a inizio estate per il centrocampista in scadenza di contratto con il Lille Xeka e per Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000 che l'Empoli valuta 4 milioni di euro.