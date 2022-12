La Roma vuole regalarsi Davide Frattesi in questa finestra invernale di mercato. Per farlo sta spingendo con forza nei rapporti con il Sassuolo che si erano interrotti la scorsa estate e, a differenza di agosto, i neroverdi accetteranno l'inserimento di due contropartite tecniche giovani come Bove e Volpato, due dei talenti usciti dalla Primavera e già nel giro della prima squadra.