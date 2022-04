Sono due le carte che la Roma sta provando a giocarsi per portare a prezzi contenuti in Italia il centrocampista brasiliano dell'Aston Villa, Douglas Luiz. Nonostante una valutazione di 30 milioni, il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e questa è la chiave per trattare al ribasso il costo con il club inglese. Per l'ingaggio, invece, si lavora a un lordo contenuto grazie ai vantaggi del decreto crescita.