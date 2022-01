Alla ricerca di profili in linea con il progetto dei Friedkin Tiago Pinto ha messo sul taccuino Stephy Mavididi, 23enne ala inglese in forza al Montpellier, con un passato in Italia alla Juventus u23, ma occhi puntati anche su Benjamin Šeško, 18enne attaccante del Salisburgo. Il suo agente, Elvis Basanovic, ha visitato Trigoria pochi giorni fa come riporta la Repubblica.