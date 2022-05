Come riportato dal Corriere dello Sport, la Roma sta seguendo Marcos Senesi del Feyenoord per rinforzare la difesa. Il difensore argentino, 25 anni, è in scadenza di contratto nel 2023. Altro nome per il reparto arretrato giallorosso è quello di Piero Hincapie, nazionale ecuadoriano classe 2022, già titolare in Bundesliga nel Bayer Leverkusen., con un contratto in scadenza nel 2026.