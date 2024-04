Roma, due record negativi da evitare al derby

18 minuti fa



L’ultimo gol della Roma in un derby è quello segnato su punizione da Lorenzo Pellegrini per chiudere il 3-0 del 20 marzo 2022, scrive Il Corriere della Sera. Le 4 partite successive: tre 1-0 per la Lazio, compreso l’ultimo in Coppa Italia il 10 gennaio (c’erano ancora Sarri contro Mourinho), e uno 0-0. Era giò capitato altre 3 volte che i giallorossi restassero a secco per 4 derby di fila, non sono mai arrivati a 5. Inpericolo anche il record negativo dei minuti senza gol romanisti: attualmente 410, sono stati al massimo 434 fra la rete di Fonseca che chiuse un 3-0 del 1994 e quella di Balbo che aprì un 1-1 del 1997. Il primato assoluto (sempre negativo) però è laziale: 5 partite e 589′ senza segnare negli anni 60, calcolandone 3 in meno per un derby di Coppa finito all’87’ – era saltata la luce! – e vinto a tavolino 2-0 dalla Roma che sul campo era in vantaggio 1-0