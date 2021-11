La stagione di Nicolò Zaniolo non è iniziata al meglio e anzi, José Mourinho sta facendo di tutto per farlo tornare il fenomeno che era pre-infortuni anche a livello mentale. La Roma punta tanto sul talento ex-Inter, ma su di lui non hanno smesso di tenere aperti gli occhi sia la Juventus che Fabio Paratici, oggi al Tottenham, ma che già in bianconero aveva provato ad acquistarlo.