Si muove il mercato della Roma, che in questo momento cerca di sfoltire la rosa dai tanti esuberi. Pau Lopez può essere ceduto in Francia al Marsiglia, con la formula del prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Ma non solo: infatti i giallorossi pensano di inserire nella trattativa coi transalpini anche Cengiz Under, che rientrerà dal prestito al Leicester. E l'uscita del turco potrebbe aprire all'arrivo di Filip Kostic dall'Eintracht Francoforte, che piace molto al general manager Tiago Pinto. A riportarlo è Sky Sport.