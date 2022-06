Regista, seconda punta e non solo. La Roma è anche alla ricerca di un terzino destro per avere qualcosa in più di un’altetnativa a Rick Karsdorp. Nelle ultime ore ci sono stati progressi importanti sul fronte Hector Bellerin, difensore dell'Arsenal, che quest'anno è stato in prestito per un anno al Betis in Spagna risultando uno dei migliori della Liga. L'agente del giocatore sta spingendo lo spagnolo verso la Capitale visto che il club iberico non avrebbe le risorse economiche necessarie per riscattarlo dai Gunners. Il giocatore avrebbe gradito un ritorno in Spagna, ma al momento sono in pole altre destinazioni. Come la Roma.



CIFRE- La valutazione di Bellerin si aggira attorno ai 18 milioni di euro, ma i giallorossi potrebbero chiudere a meno abbassando le pretese degli inglesi visto che il terzino è fuori dal progetto Arteta ed ha il contratto in scadenza nel 2023. L'alternativa allo spagnolo si chiama Zeki Celik. Anche il difensore del Lille viene valutato circa 18 milioni di euro. La Roma si può spingere fino a 12, e il terzino piace anche alla Fiorentina.