Roma, duro striscione della Curva Sud: 'Butti, Lotito, Casini. Calcio italiano nelle mani dei traffichini'

Proseguono leda parte dei tifosi dellanei confronti della Lega Calcio. A far discutere è uno, comparso in occasione della sfida tra Roma e Juventus in programma per questa sera alle 20.45.In particolare, è stata la Curva Sud della Roma a firmare uno striscione, esposto nei minuti precedenti alla gara, su cui si legge: "Butti, Lotito, Casini. Il calcio italiano nelle mani di 'traffichini". Lo striscione è comparso nelle vicinanze del Foro Italico, davanti alla sede del CONI, non lontano dallo stadio Olimpico.Il riferimento è legato alle recenti polemiche per il mancato aiuto da parte della Lega per quanto riguarda gli impegni ravvicinati della Roma. Dopo il rinvio di Udinese-Roma, infatti, i giallorossi avevano richiesto la possibilità di trovare una data migliore rispetto a quella effettivamente scelta, in modo da poter permettere di rpeparsi meglio ad alcune sfide fondamentali come la semifinale di Europa LEague, la stessa sfida con la Juventus e il finale di campionato, cruciale per l'accesso alla prossima Champions League.