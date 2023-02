Spiazza, ma fino a un certo punto. Perché le perplessità di Paulo Dybala su un futuro senza Champions e senza Mourinho a Trigoria le conoscevano tutti. Ieri l’argentino è uscito allo scoperto in conferenza stampa. D’altronde, da tempo”La clausola è una questione tra i miei procuratori e la società — spiega —, ma non so cosa succederà a fine anno. E se non so cosa accadrà con me, figuriamoci con l’allenatore, dovete chiederglielo., ma per adesso penso solo alla partita contro il Salisburgo. Spero che la Roma giochi in Champions il prossimo anno”. Due condizioni necessarie: Mou e la Champions. Sulla prima l’appello del tecnico ai Friedkin è chiaro con relativo rafforzamento della squadra, la seconda passa anche per i suoi piedi.Possibile che la Joya romanisti duri un solo anno? Sì, anche perchè in questa stagione Dybala ha mostrato al mondo di essere molto più che una scommessa d’estate.. L’attuale clausola di Paulo parla chiaro: viene eliminata in caso di. Ma il rinnovo lo deve decidere soprattutto l’attaccante. Altrimenti la clausola resta ed è appetibile per tutti, soprattutto all’estero dovegià hanno mostrato i primi segnali. Un segnale chiaro ai Friedkin, unp spartiacque decisivo per la Roma che rischia di dire addio a Mourinho e Dybala perdendo gran parte del suo potenziale tecnico e d’immagine. La palla ora passa ai