Immobile a gennaio, dinamica in estate. La Roma sta già pensando alla prossima sessione di mercato con il chiaro obiettivo di andare a rinforzare il reparto debole della rosa di Mourinho ovvero il centrocampo. Resiste, ancora, la candidatura di Frattesi ma l’eventuale arrivo della mezzala del Sassuolo non andrebbe a escludere altri innesti sulla mediana. Un profilo che stuzzica parecchio è quello di Morten Hjulmand, centrocampista danese classe 99′ e assoluto protagonista con la maglia del Lecce.



CONTATTI AVVIATI- La Roma ha avviato i primi dialoghi con il Lecce per provare a strappare una prelazione morale su Hjulmand in vista della prossima estate. Il direttore generale dei salentini Corvino ha aperto a una eventuale cessione del suo gioiello ma con una base d’asta importante: 20 milioni di euro. Se ne riparlerà nel dettaglio più avanti, Hjulmand piace anche all’estero e per questo il club giallorosso vuole giocare d’anticipo.