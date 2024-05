Roma, Dybala ancora in gruppo: ci sarà ad Empoli. Out Sanches e Spinazzola

37 minuti fa



Paulo Dybala giocherà l'ultima di campionato. Anche oggi l'argentino si è infatti allenato con il gruppo a tre giorni dall'ultima di campionato in casa dell'Empoli, confermando quindi il suo recupero totale dopo Roma-Genoa. La Joya prenota quindi una maglia da titolare al 'Castellani', nella speranza per i tifosi giallorossi che non sia ovviamente l'ultima. Ancora out, invece, sia Renato Sanches che Leonardo Spinazzola.