Dybala, assist all'Arabia: la clausola torna valida a luglio, i dettagli del contratto con la Roma

Redazione CM

Tutto sul Feyenoord, per dare un terzo dispiacere agli olandesi dopo la finale di Conference League di Tirana 2022 e i quarti di finale di Europa League 2023, quando un gol di Dybala ha contribuito a superare l'avversario ai supplementari. La Roma è chiamata stasera a far valere l'ambiente caldo dello stadio Olimpico e l'argentino, che contro il Frosinone in campionato ha riposato, è tra le carte che Daniele De Rossi reputa vincenti per accedere agli ottavi di finale. Leader tecnico - e non potrebbe essere altrimenti - dell'attacco giallorosso, quando non soffre di acciacchi fisici la Joya fa la differenza, e la sua volontà di rimanere nella Capitale è stata determinante per respingere gli assalti nella sessione di mercato invernale.



RIMASTO, POI SI VEDRA' - Una scelta che il campione del mondo ha voluto ribadire anche al quotidiano arabo Al Arabi Al Jadeed: "In questo momento gioco nella Roma e mi immagino con la Roma. Sicuramente il campionato arabo è uno dei più importanti, insieme a MLS e campionati europei... La crescita della Lega araba negli ultimi due anni è stata incredibile, sia in termini di giocatori e club, ma anche in termini di qualità del gioco. Ho guardato diverse partite in tv e sono rimasto impressionato sia dal livello di gioco che dalla passione i tifosi, con gli stadi sempre pieni. Il calcio è davvero amato dai più giovani generazioni. Inoltre, molti dei miei compagni di squadra argentini giocano lì, e loro spesso ne parlano bene. Giocare la Supercoppa in Arabia Saudita (nel 2019, ndr) è stata chiaramente una nuova esperienza per me. Non ero mai stato in Arabia Saudita ed è stata un'esperienza molto positiva. Ero già colpito dalla passione dei tifosi per il calcio e dalla loro dedizione allo sport".



COME FUNZIONA LA CLAUSOLA - Parole, quelle riportate sopra, che sanno molto di gradimento, ma tutto è rimandato (almeno) all'estate. Dall'apertura del mercato il 1 luglio e per tutto il mese, fino al 31, sarà possibile, per le squadre arabe, pagare 13 milioni di euro e liberare l'argentino da qualsiasi obbligo nei confronti dei giallorossi. Se Dybala accetta, può partire dietro il pagamento dei suddetti 13 milioni. Per l'Italia invece la cifra sale a 20, e la Roma può annullarla alzando lo stipendio del giocatore da 3,8 a 6 milioni di euro a stagione. Il contratto scade nel 2025 con opzione sull'anno successivo, dunque quelli che arrivano saranno mesi importanti per decidere il futuro del numero 21.