Una Joya prolungata. Paulo Dybala e la Roma hanno trovato l'accordo per il rinnovo che elimina la clausola da 12 milioni (che sarebbe decaduta il 31 luglio) e permette a Mourinho di dormire sonni tranquilli. Tiago Pinto, prima di partire per il Portogallo, ha infatti incontrato gli agenti dell'argentino trovando la quadra su un accordo che era nell'aria da giorni. Dybala vedrà aumentato lo stipendio: da 4,5 milioni più bonus a 6 più circa 1 di bonus.



I DETTAGLI - Il contratto sarà valido fino al 2026 con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Per l'annuncio bisognerà aspettare agosto. In questi giorni Dybala ha respinto le avance arabe e quelle del Chelsea dopo la promessa fatta a Mourinho in seguito alla finale di Budapest.