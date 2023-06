Dalle lacrime per la finale di Europa League persa ai rigori contro il Siviglia a Budapest alla gioia in vacanza. Oriana Sabatini fa ritrovare il sorriso a Paulo Dybala. L'attaccante argentino della Roma è volato a Miami negli Stati Uniti, dove ha incontrato Paul Pogba, suo ex compagno di squadra ai tempi della Juventus.



La partenza per le ferie è slittata di una settimana rispetto alla fine della stagione calcistica per permettere a Oriana Sabatini di partecipare come cantante al Tezenis Summer Festival di Rimini, al Future Hits Live di Roma e al Party Like Deejay di Milano.



LE TAPPE - Dalla Florida la coppia si sposterà alle Bahamas. Venerdì 23 giugno Dybala sarà a Orlando per un evento di beneficenza organizzato da Ronaldinho a cui prenderanno parte anche altri calciatori (Vinicius, Joao Felix e Militao) e diversi grandi ex come Ronaldo, Roberto Carlos, Emerson, Higuita, Rivaldo, Okocha, Valderrama e Dida. Il ritorno in Italia è previsto nella prima settimana di luglio per rimettersi a disposizione di Mourinho a Trigoria.