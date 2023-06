A quattro giorni dalla sconfitta in finale di Europa Legue col Siviglia, la Roma di Josè Mourinho si prepara all'ultima giornata di campionato oggi alle 21 contro lo Spezia. I giallorossi puntano a blindare la qualificazione in Europa League, la squadra di Semplici cerca punti salvezza con un occhio puntato a quello che fa il Verona a San Siro contro il Milan.



LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA - I giallorossi al momento sono sesti a +1 sulla Juventus che giocherà a Udine, e a -1 dal quinto posto dell'Atalanta che ospiterà il Monza. Lo Spezia, invece, aspettando gli ultimi 90 minuti è terz'ultima insieme al Verona: in caso di arrivo a pari punti servirà lo spareggio per decidere chi andrà in B insieme a Cremonese e Sampdoria.