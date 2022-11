entra e cambia lacontro il Torino. Al termine del match, l'attaccante argentino ha commentato a Dazn il rientro in campo: "L'affetto della gente lo sento sempre, dal primo giorno è stato incredibile. Avevo tanta voglia di giocare oggi, in questi giorni ho lavorato tantissimo per esserci. Mi sarebbe piaciuto entrare prima, ma per questioni di tempi non potevo. Anche sapendo della convocazione per il Mondiale, volevo aiutare la mia squadra".- "Cercavo di essere al massimo per oggi ma anche per quello che sta arrivando. Ho lavorato per stringere i tempi e ci sono riuscito".- "Non c'era scritto chi doveva calciare il rigore. A volte è questione di secondi per decidere chi batte. C'è stato uno sguardo tra noi, Belotti si sentiva di batterlo e per me non c'era problema. Ci fidiamo dei compagni. Andrea ha fatto tantissimi gol e vede la porta, oggi l'ha sbagliato ma poteva sbagliare chiunque".- "Quando è successo non c'ero, non l'ho vissuto di persona. Poi ovviamente ho parlato con i miei compagni in spogliatoio e tante cose rimangono tra di noi. Siamo un gruppo unito, dobbiamo appoggiarci e stare insieme e saremo vicino a qualsiasi giocatore, chi farà bene e chi farà male".- "So che per l'Italia è dura perché non è solo questo Mondiale, anche quello prima. Però so che tra Italia e Argentina c'è tanto affetto, quindi spero che gli italiani facciano il tifo per noi".