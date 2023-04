Ai microfoni di Sky Sport, Paulo Dybala ha parlato della presenza allo stadio Olimpico durante Roma-Feyenoord di Francesco Totti: "Ci ho parlato qualche volta, non l'ha mai visto qua a Roma e mi farebbe piacere vederlo. Ho grande rispetto per lui e tutti vogliono vedere vincere questa Roma. Speriamo di dare qualcosa in più".