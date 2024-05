Roma, Dybala si allena ancora a parte. In dubbio anche Paredes contro il Genoa

32 minuti fa

La Roma si prepara all'ultima partita all'Olimpico dove è attesa dall'ennesimo sold out. De Rossi, però, deve fare i conti con alcuni giocatori arrivati stanchissimi in questo finale di stagione. Si è allenato ancora a parte Paulo Dybala che proverà a tornare in gruppo nei prossimi giorni per essere a disposizione contro il Genoa. Insieme all'argentino si sono allenati anche Renato Sanches (reduce da febbre) e Spinazzola che punta la gara di Empoli. Lavoro individuale programmato invece per Paredes, Pellegrini e Karsdorp.