Roma: Dybala, Smalling e Cristante 'vedono' il Lecce. Il punto su Abraham e Renato Sanches

alle ore 18. Un appuntamento fondamentale per proseguire la rincorsa ad un piazzamento che valga la partecipazione alla prossima Champions League: i giallorossi sono attualmente quinti in classifica, con appena 3 punti di ritardo dal Bologna quarto.che non hanno potuto prendere parte agli impegni con le rispettive nazionali per qualche acciacco di natura fisica,, quella contro l’Irlanda, per poi tornare titolare contro l’Inghilterra (con tanto di assist per il secondo gol di Tielemans)che sosterrà nelle prossime ore.- Nella seduta odierna sostenuta sotto la pioggia a Trigoria, agli ordini di Daniele De Rossi, si sono rivisti N’dicka, Bove e Baldanzi, oltre a Mancini, fresco di rientro dagli Stati Uniti dove è stato impegnato con la nazionale.che corrono verso la convocazione per la trasferta di Lecce.- Secondo quanto riferisce Il Tempo, ad eccezione di Kristensen e Spinazzola, che appaiono un po’ più attardati nella loro tabella di recupero,per il prossimo appuntamento di campionato.