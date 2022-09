Altra tegola in casa Roma. Durante il riscaldamento infatti Paulo Dybala ha accusato un fastidio al flessore della gamba sinistra e per precauzione non giocherà oggi contro l'Atalanta. La Joya si accomoderà in tribuna. Al suo posto Pellegrini con Matic al fianco di Cristante. Domani gli esami per stabilire l'entità del problema muscolare. L'argentino fin qui avevo giocato tutte le gare della squadra giallorossa risultando spesso determinante. Un bel problema per Mourinho e forse anche per la Nazionale argentina. Domani si capirà se Dybala potrà partire o meno con l'Albiceleste.