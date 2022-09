Josè Mourinho sorride, Paulo Dybala ha recuperato e dovrebbe partire dal primo minuto nel big match di domani alle 18 contro l'Inter. Dopo la sosta la Roma volta pagina e riparte da San Siro, con l'obiettivo di riscattare l'ultima sconfitta contro l'Atalanta e trovare un po' di continuità in questo inizio di stagione., che nonostante l'infortunio di Karsdorp rischia di scalare indietro nelle gerarchie del portoghese.- In mezzo al campo c'è un ballottaggio tra, che giocherà davanti alla difesa in caso di presenza di Dybala sulla trequarti insieme a Zaniolo. Davanti c'è Abraham, la difesa a tre è la stessa che ha giocato prima della sosta: Mancini, Smalling e Ibanez.: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.