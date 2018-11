Edin Dzeko non ce la fa. Il problema muscolare alla coscia destro avvertiro ieri durante la rifinitura lo costringerà a saltare la sfida di questa sera contro il Real Madrid. Stamattina il bosniaco sentiva ancora dolore e ha scosso la testa. Lo staff medico giallorosso vuole evitare una ricaduta visto che c'è l'Inter domenica e per questo si scalda Patrik Schick, che dovrebbe prendere il posto del bosniaco in attacco giocando così la terza partita consecutiva da titolare. Al suo fianco dovrebbero esserci El Shaarawy e uno tra Florenzi e Under.