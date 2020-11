Edin Dzeko non ci sarà contro il Parma. L'ultima speranza si è spenta oggi al terzo tampone di fila per il bosniaco che, nononstante la bassa carica virale, dovrà assistere da spettatore alla sfida di domenica. Anche in caso di negatività domani, infatti, sarebbero troppo stretti i tempi tra visita d'idoneità e ritorno in gruppo. La speranza ora è legata al suo recupero in vista della doppia trasferta di Cluj e Napoli della prossima settimana. Fonseca, col Parma, farà a meno pure dei positivi Fazio, Kumbulla, Santon e Pellegrini.