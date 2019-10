Arrivano anche le proteste di Edin Dzeko dopo il rigore concesso al Gladbach in Europa League. Così il bosniaco della Roma ha parlato a Sky Sport: “L’errore dell’arbitro? È un errore grave che non può succedere a questi livelli, noi ora abbiamo 5 punti e ora può succedere di tutto, se avessimo vinto era tutto più facile. Non capisco l’arbitro, si vedeva subito che Smalling ha colpito con il volto, è un errore incredibile. Io gli dicevo di guardare la faccia, gli ho consigliato di aspettare, così è inaccettabile. Per lui era chiaro rigore, poi non volevo prendere dei gialli o dei rossi, noi abbiamo ragione ma è andata così. La partita è stata sempre sotto controllo, nel secondo tempo non abbiamo rischiato nulla, abbiamo avuto delle occasioni e non abbiamo rischiato nulla e abbiamo perso 2 punti, oramai non possiamo fare niente. Come sto? Non vedo benissimo (ride, ndr) però sto bene, la testa sta bene. Non siamo in un buon momento perché è il quarto pareggio di fila, oggi dovevamo vincere anche per la fiducia ma non dobbiamo guardare indietro e solo avanti, ora c’è il Milan e dobbiamo dare tutto per vincerla. Fonseca ci ha detto che dobbiamo dare di più, a Genova non abbiamo mai rischiato qualcosa e così non si vince".