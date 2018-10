Una volta il "bello di notte" a Roma era Zibì Boniek. Oggi quel titolo è passato di fatto a Edin Dzeko. “Al bosniaco piace di più giocare la sera”, ha confidato Eusebio Di Francesco dopo la vittoria sul Cska Mosca . E i numeri confermano che quella di Eusebio non è stata una frase buttata lì senza grosse pretese. Riassunto: centocinquanta partite con la maglia della Roma, 80 reti. Le ultime due martedì sera all’Olimpico contro i russi. Con un parziale di 54 gol confezionati dopo le 19. Con la robusta percentuale del 67,5 per cento. Edin ha segnato soltanto 12 reti quando le partite si sono giocate alla luce del sole, tipo alle 12,30 (2) o alle ore 15 (10). Non male il bottino, invece, alle ore 18 (13), quando cioè non è ancora sera (almeno al momento del fischio d’avvio) ma non è più giorno. Da segnalare che proprio in una gara alle 18 è arrivato il primo gol di Edin con la maglia giallorossa, il 30 agosto del 2015 contro la Juventus (Roma-Juventus 2-1)