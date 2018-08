Gol vittoria per Edin Dzeko alla prima stagionale della Roma contro i granata di Mazzarri a Torino. E non passa l'entusiasmo per il 9 giallorosso che ha postato su Instagram un'immagine che lo ritrae dopo lo splendido sinistro messo a segno che ha regalato i 3 punti alla Roma e mentre abbraccia il Capitano, Daniele De Rossi. "Dimmi tutto brate ("fratello")", scrive il bosniaco, messaggio con tanto di emoticon ad accompagnare la foto. Ma non tarda la risposta del Capitano giallorosso che nei commenti all'immagine ha scherzato: "Rimettite la maglia che c'hai il fisico come Manolas!"