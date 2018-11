Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo gli ulteriori accertamenti svolti oggi nei confronti di Edin Dzeko e Stephan El Shaarawy, Eusebio Di Francesco perde i suoi due attaccanti per le prossime 4 partite e spera di riaverli per la grande sfida contro la Juventus del prossimo 22 dicembre. Entrambi hanno accusato una lesione muscolare importante al flessore e il rischio di perderli per molto più tempo in caso di recupero incompleto è forte, tanto che le previsioni meno ottimistiche parlano di un rientro in campo nell'anno nuovo.



Due grossi problemi in più per una Roma che contro l'importantissima partita contro l'Inter di domenica sera si presenterà anche senza De Rossi, Pellegrini e Coric. Oltre a questo match, Dzeko ed El Shaarawy salteranno anche quelli con Cagliari, Viktoria Plzen e Genoa.