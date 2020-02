Quello segnato al Sassuolo è il gol numero 100 di Edin Dzeko con la maglia della Roma: il primo da quando ha ereditato definitivamente la fascia da capitano dall'emigrato Florenzi.

Il bosniaco ha tagliato questo traguardo al gettone numero 206 in giallorosso, 77 dei quali sigillati da almeno una rete. La sua media è di 0.49/gol a partita, 20 le marcature multiple: 3 triplette e ben 17 le doppiette. Settimo posto raggiunto nella classifica all time dei bomber giallorossi: davanti a lui solo Montella (102), Manfredini (104), Volk (106), Amedei (111), Pruzzo (138) e l'irraggiungibile Totti (307). 39 le vittime del bosniaco, qui sotto divise per numero di marcature:

6: Viktoria Plzen

5: Chievo, Sassuolo

4: Atalanta, Bologna, Milan, Napoli, Palermo, Sampdoria, Udinese

3: Barcellona, Benevento, Crotone, Empoli, Fiorentina, Genoa, Lazio, Villarreal

2: Austria Vienna, Chelsea, CSKA Mosca, Frosinone, Verona, Inter, Basaksehir, Juventus, Liverpool, Pescara, Torino

1: Bayer Leverkusen, Brescia, Cagliari, Carpi, Cesena, Lecce, Qarabag, Shakhtar, SPAL, Wolfsberger.