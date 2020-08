L'attaccante della Roma Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Siviglia: "Dobbiamo vincere. Dobbiamo fare una partita importante. Il Siviglia è una squadra tosta e importante. Noi siamo pronti a dare tutto".



Arriva nel momento giusto questa partita?

"Penso di sì. Ultimamente stiamo facendo molto bene. Abbiamo vinto tante partite giocando molto bene. Come ho detto, siamo pronti".



Firmato il preliminare con Friedkin. E' una motivazione in più?

"Noi motivazioni ne abbiamo. Poi c'è gente che pensa ad altre cose ma noi siamo al 100% a Duisburg per provare a fare di tutto per passare il turno".