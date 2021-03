Il Canto del Cigno di Saravejo, parte quinta. Nemmeno Cechov si sarebbe aspettato tante repliche da parte di Edin Dzeko, atteso da almeno 12 atti (10 in serie A più i quarti di Europa League) prima del probabile addio. Un saluto che si sarebbe già dovuto consumare quattro volte negli ultimi quattro anni. Nel gennaio 2018 era stato già ceduto al Chelsea; trattativa calda pure con l’Inter nell’estate 2019, mentre lo scorso settembre nuovo canto e Juve a un passo. L’armadietto già era stato svuotato, ma la bocciatura a Milik dopo le visite mediche richiuse il gate. Una permanenza a muso lungo quella del numero 9 che ha toccato l’apice del nervosismo dopo Roma-Spezia di Coppa Italia. Fonseca lo ha di fatto escluso, e la società lo ha offerto a mezzo mondo trovando la disponibilità dell’Inter in uno scambio con Sanchez saltato per questioni burocratiche.

quando dopo 28 giornate ne aveva siglati appena cinque scatenando i creatori di meme e vignette ironiche. Per il terzo attaccante più prolifico della storia giallorossa si profila l’ultimo contratto della sua carriera a meno che non decida di appendere gli scarpini al chiodo la prossima estate e intraprendere poi la carriera da dirigente., e difficilmente ripasseranno nonostante la stima incondizionata di Conte.Illo ha richiesto nel mercato invernale mentre Edin ha sempre dichiarato che gli sarebbe piaciuto un giorno tornare al Wolfsburg. Da convincere c’è la moglie Amra, che a Roma si trova una meraviglia.che potrebbe rimanere in prestito a fare il vice.L’attaccante granata guadagna “solo” 2 milioni. L’agente è in contatto con Vagnati, con cui sta parlando di un eventuale rinnovo di contratto (quello attuale scade nel 2022) ma anche con la Roma che è l’unica big ad averlo cercato in questi mesi. Il prezzo da 35 milioni potrebbe abbassarsi in caso di retrocessione.si tratterebbe di un ritorno a casa per l’attaccante romano, che lasciò la Primavera nel 2015 per andare al Psv. Col Genoa si può discutere anche di contropartite per far abbassare il prezzo da 25 milioni ed allontanare le pretendenti Milan e Juventus.(40 milioni), ma la pressione del serbo potrebbe riportarlo in pole. Anche su di lui c'è il Milan.Come detto un over 30 sarà preso solo a costi contenuti. Il discorso vale anche perche 30 anni li compirà il 24 maggio. Il franceseMa la qualificazione in Champions è un presupposto fondamentale ed è un obiettivo che al momento può garantirgli più il Siviglia che la Romache oltre a pretendere la Champions ha uno stipendio da 9 milioni. Senza parlare del cartellino. Così il mirino si sposta su nomi meno altisonanti ma con ottime prospettive. Uno è, centravanti svedese di origini eritree che gioca in Spagna, nellaAlto 1.90 cm, classe ‘99, ha segnato 12 gol nella Liga, 9 dei quali in 6 partite consecutive tra gennaio e febbraio. Il prezzo? Non meno di 35 milioni visto pure l’ottimo impatto in nazionale al fianco di Ibrahimovic. Piace ancheetà e numeri simili ad Isak ma un cartellino che costa leggermente meno.